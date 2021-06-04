4 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 10:00 — REGNUM В Москве открылась XXVI международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва 2021». Выставка проходит с 3 по 6 июня в комплексе «Гостиный двор». «АРХ Москва» представила более 200 участников — отечественных и зарубежных архитектурных студий, дизайн-бюро, профильных учебных заведений, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов.

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Основная тема выставки «АРХ Москва» — «ИДЕИ». Кураторы выставки в манифесте заявляют:

«В отличие от футурологов, архитекторы не только материализуют уже известные идеи, но и создают новые, сообщая о них в манифестах и материализуя, для начала, в архитектурных рисунках, а затем в проектах и постройках. Каждый архитектурный проект — это одновременно и футурологический прогноз, и заявка на материализацию целого букета идей».

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На выставке «АРХ Москва» несколько разделов и проектов. Большой проект, проходящий через всю выставку, — это «Луч идей. Москва». Этот проект состоит из четырех разделов. В своих работах студенты архитектурных школ показывают смелые и необычные идеи. В работах московских архитекторов можно увидеть видение главных черт Москвы и как они могут измениться. Команда Музея архитектуры имени Щусева раскрывает перед зрителями самые смелые идеи и представления прошлого в концептуальной архитектурной графике из коллекции музея — от Витберга, через авангард и вплоть до 1970-х.

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В проекте «АНТИТЕЗЫ» российские архитекторы задумываются над тремя важными антитезами в архитектуре: город — не-город, технология — природа, развитие — постоянство. Каждое из этих понятий дало название шести инсталляциям.

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Павильон «ИДЕЯ МОСКВЫ» в виде символической высотки поднялся над выставкой. Этот арт-объект создал художник Олег Кулик.

На «АРХ Москва» можно увидеть выставку бумажной архитектуры Александра Зосимова, который в свое время был альтернативой советскому модернизму конца 1980-х гг.

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Также на выставке «АРХ Москва» можно увидеть: проект «Венеция», экспозицию «Образ будущего. Страна, Город, Люди», проект «Дома А-класса», проект «Датский дом. Комфорт и качество», проект «Бумажная архитектура. Архив», экспозицию «Реконструкция советских домов культуры».

Деловая программа на выставке «АРХ Москва» представлена более чем 100 сессиями, посвященными актуальным вопросам архитектуры, градостроительства, социокультурной повестке.

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM