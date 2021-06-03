Сан-Матео, США, , 21:23 — REGNUM Playstation удалит некоторые социальные функции со своего сайта 28 июня 2021 года. Об этом 3 июня сообщает портал Screen Rant.

Компания сообщила, что страница платформы лишится службы обмена сообщениями PS Vita, а также функций Play Together, Ustream и других. Таким образом, PlayStation 4 останется без интеграции с Facebook, а владельцы PlayStation 3 больше не смогут обмениваться сообщениями с пользователями других консолей. Издание отметило, что, по сути, это означает, что Sony решила неофициально прекратить поддержку ряда старых платформ.

Напомним, в апреле 2021 года Sony объявила о том, что передумала закрывать онлайн-магазины для консолей PS3 and PS Vita. Компания приняла такое решение после того, как геймеры обвинили её в пренебрежительном отношении к клиентам.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony передумала закрывать магазины для консолей PS3 and PS Vita