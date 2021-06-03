Вашингтон, , 21:27 — REGNUM В США выдали более 296 млн доз вакцины от COVID-19 и распределили по медицинским центрам и аптекам 366 977 535 доз, согласно данным, опубликованным 3 июня Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

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Согласно отчетам, среди граждан распределено 296 912 892 доз вакцины.

Отмечается, что 168 734 435 млн человек получил как минимум одну дозу вакцины, а еще 136 155 255 человек были полностью вакцинированы.

ИА REGNUM напоминает, президента США Джо Байдена нацелился вакцинировать 70% населения станы к 4 июля.