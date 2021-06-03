Киев, , 21:21 — REGNUM За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции на Украине снизилась, заявил на конференции 3 июня вице-премьер-министр страны — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Заявление Резникова, сделанные в ходе конференции, цитируют украинские СМИ.

Вице-премьер Украины заявил, что наибольшее снижение зафиксировано в регионах, где эта поддержка евроинтеграции всегда была на высоком уровне, а также среди молодежи, которая «всегда была проевропейской». Про какие именно регионы страны идёт речь, он не уточнил, но судя по контексту — имеется ввиду Западная Украина.

«Это признак разочарования в европейском векторе самых больших сторонников. При таких обстоятельствах в Украине дополнительные аргументы получают силы, которым ближе белорусско-российская модель», — отметил представитель Киева.

Вместе с тем, Резников поблагодарил «европейских партнеров» и ЕС в целом за последовательную поддержку Украину, в частности, гуманитарную помощь и режим санкций против России. Однако, по его словам, сейчас это выглядит как борьба с последствиями, так что ЕС пора заняться причинами и изменить отношение к Украине.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО — лишь вопрос времени. Аналогичную позицию неоднократно ранее озвучивал и президент страны Владимир Зеленский.