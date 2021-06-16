Приштина, , 00:00 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 15 июня письменно уведомила Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозепа Борреля о том, что мандат миссии Евросоюза по установлению верховенства права ЕВЛЕКС был продлен еще на год.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме Османи подчеркнула, что мандат миссии будет исключительно техническим, она не будет иметь исполнительных полномочий и будет заниматься лишь мониторингом, менторством и предоставлением консультаций. В случае, если работа миссии будет сочтена полезной, ее мандат будет продлен еще на один год.

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Напомним, бывший судья ЕВЛЕКСа пообещал рассказать в парламенте Косово о том, как Евросоюз подрывает правовую систему Косово.

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