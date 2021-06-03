Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщается 3 июня на сайте компании.

Старт ракеты был осуществлён с территории базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида в 13:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск).

Пристыковка Dragon к МКС запланирована на субботу, 5 июня. Корабль должен доставить на станцию около 3,3 тонны груза, в который входят продовольствие для экипажа, материалы для научных экспериментов и две новые солнечные батареи.