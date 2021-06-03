Анкара, , 23:05 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 3 июня, во второй день своего визита в Турцию, провел встречу с распределителем китайской вакцины от коронавируса Sinovac в Турции Джантурком Алягёзом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, стороны обсудили возможность строительства в Албании завода по производству вакцин от коронавируса.

Читайте также: Премьер-министр Албании прибыл в Анкару для встречи с Эрдоганом

В ходе встречи Рама поблагодарил Турцию за помощь в обеспечении поставок китайской вакцины — ее Албания закупала не напрямую у Китая, а у поставщика. С начала пандемии в Албанию прибыло около 800 тысяч доз вакцины от коронавируса, 10% населения уже иммунизированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратуры Косово и Албании выступили с меморандумом о борьбе с коррупцией