Лос-Анджелес, США, , 21:09 — REGNUM В сеть выложили фотографии, на которых запечатлены герои будущего фильма по игре Borderlands. Изображения были опубликованы 3 июня на instagram-странице актрисы Джейми Ли Кёртис.

На снимках представлены робот Железяка (Джек Блэк), доктор Патриция Таннис (Кёртис), Роланд (Кевин Харт), Крошка Тина (Ариана Гринблатт) и Криг (Флориан Мунтеану). Стоит отметить, что актёры были сфотографированы так, что пользователи могут видеть только их силуэты.

https://www.instagram.com/p/CPqlprqMFWu/

https://www.instagram.com/p/CPqkjF4MHjo/

https://www.instagram.com/p/CPqlWa1M54o/

https://www.instagram.com/p/CPqlQHvMLX1/

https://www.instagram.com/p/CPqlb0VM4Lq/

Напомним, ранее создатели картины опубликовали подобную фотографию с персонажем Лилит, которого сыграет Кейт Бланшетт. Фильм будет снимать режиссёр Элай Рот, ожидается, что премьера Borderlands состоится в 2022 году.

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