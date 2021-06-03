Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Президент США Джо Байден в четверг, 3 июня, пообещал отправить в другие страны 25 млн доз вакцины от COVID-19, сообщает Reuters.

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Президент сказал, что США пожертвуют 19 млн доз вакцины международному механизму COVAX. Около 6 млн доз будут отправлены в Латинскую Америку и на Карибы, примерно 7 млн в Азию и еще 5 млн в Африку.

Оставшиеся 6 млн доз вакцины США самостоятельно отправят в Канаду, Мексику, Индию и Южную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, COVAX — это международный механизм в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который призван содействовать получению вакцин от COVID-19 менее благополучными странами.

Ранее стало известно, что Байден намерен в ближайшее время внести $2 млрд в механизм COVAX, оставшиеся $2 млрд США выделят COVAX в течение двух лет.