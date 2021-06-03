Стокгольм, , 21:17 — REGNUM С 27 мая число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 61 человека. Такие данные 3 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 512 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 076 993 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 8 520 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 3 804 733 человека, вторую — 1 595 703 человека.

По состоянию на 3 июня, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 171 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 7 505 пациентов.