Афины , , 23:14 — REGNUM Пресс-секретарь греческого правительства Аристотелина Пелони 3 июня выступила на брифинге с заявлением о том, что Греция при координации с Еврокомиссией направит Северной Македонии и Албании по 20 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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Как сообщает македонское новостное агентство MIA, до сих пор неизвестно, когда именно прибудут вакцины.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в Брюсселе, что Греция рассматривает возможность помощи другим странам вакцинами. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче ранее сообщил, что Болгария намерена направить Северной Македонии 50 тысяч доз вакцины.

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