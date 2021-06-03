Киев, , 21:11 — REGNUM Украинские кинематографисты призывают народных депутатов Верховной рады «оставить в покое» действующий закон о языке и прекратить попытки отсрочить вступление в силу отдельных его норм, в частности, касающихся фильмов.

Соответствующее обращение обнародовано в СМИ Украины сегодня, 3 июня.

Инициаторы обращения напоминают, что 16 июля 2021 года вступает в силу очередная норма закона о языке, которая предусматривает, что все фильмы в стране демонстрируются на украинском языке — это касается и кинопроката, и интернет-платформ, и телевидения, которое, как они подчеркивают, «до сих пор навязывает зрителям фильмы и сериалы на русском языке». При этом депутаты «Слуги народа» зарегистрировали законопроекты, которые откладывают вступление в действие этой нормы.

«Попытка сорвать вступление в действие нормы закона о демонстрации фильмов на украинском языке является актом поддержки российской гибридной агрессии… Попытки оправдать эту попытку коронавирусом не выдерживает никакой критики, это просто смешно. Так же как и утверждение, что телеканалам не хватает украиноязычных фильмов для заполнения эфира — это ничтожно, жалко и подло, мы все знаем, что это неправда», — негодуют кинематографисты.

Подписанты обращения заявляют, что каждый из депутатов Рады, который поддержит «русификаторские законопроекты» в случае их рассмотрения в сессионном зале, «откровенно встанет на сторону вражеского Кремля».

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая президент Владимир Зеленский провел совещание о состоянии дел в украинском кинематографе, проблемах и перспективах его развития, заявив на этом мероприятии, что отношение к кинематографу на Украине должно принципиально измениться.