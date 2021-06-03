Приштина, , 21:44 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 3 мая заявила, что президент США Джо Байден ответил согласием на ее просьбу о помощи Косово в процессе вакцинации населения.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик напомнила, что 19 марта она направила Байдену просьбу о передаче Косово вакцин, на что 19 апреля получила положительный ответ от президента США.

3 июня в США сообщили о намерении передать Косово 25 миллионов доз вакцины от коронавируса в качестве международной помощи.

В ту же группу, что и Косово, входят Мексика, Канада, Южная Корея, Палестина, Украина, Гаити, Грузия, Египет, Иордания, Ирак и Йемен, а также работники ООН. На эту группу всего выделено шесть миллионов доз вакцины.

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