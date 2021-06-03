Саранск, , 21:02 — REGNUM В Мордовии в рамках национального проекта «Экология» региональной программы «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами» планируется начать строительство межмуниципального полигона ТКО мощностью 250 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В настоящее время проводится работа по переводу земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Строительство нового объекта позволит бесперебойно вывозить отходы со всей республики на полигон, соответствующий природоохранному законодательству. Существующие в настоящее время полигоны будут выведены из эксплуатации. Накопленные отходы подвергнуться захоронению с учетом безопасности населения и окружающей среды, извлеченные в процессе обработки отходы будут использоваться в качестве вторичного сырья.

Также намечено строительство комплекса обработки отходов мощностью 150 тыс. тонн в год, который будут отвечать за сортировку накопленного мусора. Это позволит увеличить объем отходов, вовлеченных в хозяйственный оборот как дополнительные источники сырья и материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, обращения жителей Мордовии по теме сбора и вывоза отходов специалисты ЦУР (Центра управления регионом) будут передавать напрямую региональному оператору ТКО (твердых коммунальных отходов). Кроме того, специалисты ЦУР договорились с регоператором о совместной работе по решению проблемы разделения отходов. Теперь регоператор будет принимать меры на основании аналитических данных ЦУР.

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