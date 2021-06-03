Тирана, , 23:34 — REGNUM Албанское новостное агентство INSTAT сообщает, что за 2020 год число предприятий, частично или полностью находящихся в собственности иностранцев, сократилось на 408 — закрыты оказались около 7% таких предприятий.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, число работающих на территории Албании предприятий, принадлежащих гражданам главных торговых партнеров страны — Италии, Греции, Турции, Германии, Северной Македонии, Израиля и США — сократилось на 16%, однако число предприятий, полностью или частично находящихся в собственности других иностранцев, возросло на 23% — в стране открылось 1903 таких предприятия.

Наиболее резко сократилось число израильских предприятий: их было закрыто 99, или 59% от общего числа принадлежащих израильтянам. Число итальянских предприятий сократилось на 15%: итальянский капитал в Албании представлен наиболее широко (более двух тысяч предприятий), поэтому сокращение численности итальянских предприятий (около 400) оказалось наиболее значительным в числовом отношении.

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