Мадрид, , 21:00 — REGNUM Сегодня, 3 июня, журналист Маттео Моретто в своем твиттере сообщил, что к полузащитнику мадридского «Атлетико» Саулю Ньигесу испытывают интересов ряд европейских топ-грандов.

По данным источника, «Челси» и «ПСЖ» могут поспорить между собой за переход испанского футболиста. За ним также следит мюнхенская «Бавария».

В СМИ также сообщается, что «Атлетико» готов продать футболиста за 35−50 миллионов евро, несмотря на прописанные в контракте отступные в размере 150 миллионов евро.