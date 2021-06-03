Флорида, США, , 21:18 — REGNUM Два ребенка в штате Флорида, США, открыли стрельбу по полицейским после того, как проникли в чужой дом, сообщает 3 июня Reuters.

Девочка 14 лет и мальчик 12 лет нашли оружие внутри дома, в который они пробрались во Флориде. Девочка пострадала от выстрела одного из полицейских, позже была доставлена в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии. Мальчик не пострадал, через некоторое время после стрельбы он вышел к полиции с поднятыми руками.

Дети стреляли из AK-47, которые они нашли в доме, отмечает издание.

Также сообщается, что перед тем, как проникнуть в дом, оба сбежали из детского дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооружённая шестиклассница в мае ранила трёх человек в школе в американском штате Айдахо. Предполагается, что подозреваемая в произошедшем, ученица шестого класса, сумела тайно пронести в школу огнестрельное оружие и открыть стрельбу по ученикам и педагогам.