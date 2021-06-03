Киев, , 21:07 — REGNUM Украине следует наращивать систему охраны государственной границы с Белоруссией. Об этом заявил глава Госпогранслужбы (ГПСУ) Сергей Дейнеко, сообщила 3 июня пресс-служба ведомства.

Чиновник отметил, что в данный момент ситуация на границе находится под контролем.

Дейнеко «Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Белоруссией… Мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз».

Напомним, ранее Верховная рада Украины осудила «принудительную» посадку самолёта в Минске, после которой был задержан основатель ТГ-канала Nexta Роман Протасевич.

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