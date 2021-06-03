Тирана, , 21:05 — REGNUM В Албании 3 июня в результате обследования 3340 человек выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Еще 45 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 360 случаев заражения коронавирусом. 129 566 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2451 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Вторые сутки не выявлено случаев смерти пациентов с диагностированным COVID-19.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 343, из них треть — 106 — в Тиране. На стационарном лечении находится 31 пациент — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 1 июня в стране смягчен комендантский час: теперь он будет действовать с 23:00 до 6:00. Въездной карантин и масочный режим на улице в стране отменены.

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