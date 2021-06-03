Нью-Йорк, США, , 20:53 — REGNUM Студия Blumhouse снимет сериал на основе цикла романов Патрисии Корнуэлл о судебном психологе Кей Скарлетта. Об этом 3 июня сообщает портал The Wrap.

Шоу будет выполнено в формате часовых эпизодов, в качестве продюсера проекта выступит Джейми ли Кёртис. Пока студия не утвердила актёрский состав и не нашла человека на должность создателя сериала.

Для справки: первый роман про Кей Скарлетта Корнуэлл опубликовала в 1990 году. Осенью 2021 года писательница планирует выпустить 25-ю книгу про этого персонажа.

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