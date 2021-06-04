Москва, , 10:14 — REGNUM Рэпер Моргенштерн раскрыл название болезни, из-за которой ему больно ходить. Музыкант рассказал о ней в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

По словам Моргенштерна, камни в почках стали причиной «адской боли». «Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то всё остальное… вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль», — признался артист.

Рэпер также сообщил, что теперь он будет вести здоровый образ жизни. Музыкант посоветовал своим подписчикам отказаться от алкоголя и наркотиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моргенштерн был госпитализирован в одну из московских клиник. Он не мог самостоятельно ходить, поэтому передвигался в инвалидной коляске.

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