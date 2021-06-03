Турин, Италия, 3 июня 2021, 20:51 — REGNUM Сегодня, 3 июня, наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обсудил с руководством клуба трансферные цели на летнее межсезонье.
По данным портала Goal.com, в интересах нового тренера укрепить линию полузащиты.
Напомним, что накануне бывший полузащитник команды Миралем Пьянич, ныне выступающий за «Барселону», изъявил желание вернуться в туринский клуб. Он выступал за «Ювентус» в период с 2016 по 2020 год.
«Ювентус» может рассмотреть вариант с арендой боснийского хавбека.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Пьянич принял участие в 19 матчах за «Барселону» и не смог отличиться результативными действиями.