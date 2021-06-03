Лондон, , 20:46 — REGNUM Сегодня, 3 июня, британский портал Claret and Hugh опроверг информацию о том, что «Вест Хэм» заинтересован услугами полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала.

По данным источника, лондонский клуб не ведет переговоры о переходе хавбека сборной Чехии, подтверждая это словами главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса о том, что в команде укомплектована линия полузащиты.

На данный момент «Вест Хэм» нацелен сохранить права на центрального атакующего полузащитника Джесси Лингарда, который присоединился к команде на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем розыгрыше чемпионата России Алекс Крал принял участие в 29 матчах и отличился 5 голевыми передачами.