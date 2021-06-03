Саранск, , 20:46 — REGNUM Обращения жителей Мордовии по теме сбора и вывоза отходов специалисты ЦУР (Центра управления регионом) будут передавать напрямую региональному оператору ТКО (твердых коммунальных отходов), сообщает пресс-служба федерального проектного офиса ЦУР. Ранее «мусорные» жалобы направлялись в министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения или в районные администрации.

Для оперативного решения проблем с уборкой проектный офис ЦУР Мордовии договорился с региональным оператором о прямом направлении сообщений жителей.

Кроме того, специалисты ЦУР договорились с регоператором о совместной работе по решению проблемы разделения отходов. Теперь регоператор будет принимать меры на основании аналитических данных ЦУР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии планируется строительство экотехнопарка, который будет включать единый межмуниципальный полигон ТКО (твердых коммунальных отходов) и мусоросортировочный комплекс. Соответствующий проект представила группа компаний «Террикон» врио главы республики Артёму Здунову в феврале текущего года.

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