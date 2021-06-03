Киев, , 20:55 — REGNUM Конституционный суд Украины не смог сегодня, 3 июня, приступить к рассмотрению дела о конституционности закона о рынке земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заседании сразу был объявлен перерыв для решения «процессуальных вопросов» — в частности, относительно возможного участия судей Александра Тупицкого и Александра Касминина, ранее уволенных со своих должностей президентом Зеленским. Сами судьи настаивают, что решение президента незаконное и они должны принять участие в рассмотрении данного вопроса.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила прессе, что Конституционный суд может признать закон о продаже земли неконституционным. По информации ее источников, большинство судей склоняется именно к этому решению. Тимошенко заявила, что именно из-за отсутствия двух судей КСУ председательствующий по делу был вынужден перенести рассмотрение дела на неопределенный срок.

«То, что происходит за кулисами суда, переходит все дозволенные границы, а украинская земля сдается иностранным корпорациям и банкам», — констатировала экс-премьер.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее власти Украины сообщил, чторынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций», хотя КСУ заявлял, что по запросу ряда депутатов Рады должен рассмотреть дела о конституционности земельной реформы.