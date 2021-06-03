Ухань, Китай, , 20:45 — REGNUM В онлайн-формате начал работу Форум народной дипломатии ШОС. В ходе мероприятия рассматривалась роль организации в укреплении социального фундамента добрососедства, дружбы и сотрудничества. Об этом 3 июня сообщает Синьхуа, уточняя, что организаторами форума выступили Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук и Уханьский университет, а заявленной темой явилось «Формирование гуманитарного сообщества, консолидация новых драйверов развития».

Среди осужденных вопросов — претворение в жизнь «Шанхайского духа» ШОС, участие в региональном управлении, укрепление гуманитарных контактов и обменов, провидение идеи сообщества единой судьбы человечества.

Подчеркивается, что в нынешнем году ШОС отмечает свое двадцатилетие, за которое она превратилась в мощную и авторитетную региональную организацию с крупнейшим в мире охватом по численности населения.

При обсуждении вопросов форума выступили заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, ряд других официальных лиц. Форум проходит в Ухане, административном центре восточной провинции Хубэй и завершится 4 июня.