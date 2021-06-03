Копенгаген, , 20:45 — REGNUM Королевские военно-воздушные силы Дании закупят два учебно-тренировочных самолёта, сообщают 3 июня датские СМИ со ссылкой на военное ведомство.

Подчеркивается, что ВВС Дании станут первыми в мире, кто принял на вооружение «экологически чистые» самолёты.

Такое решение было принято в рамках кампании по снижению выбросов углекислых газов. Датские ВВС получат два самолёта Velis Electro, выпущенных словенской компанией Pipistrel. на данный момент это единственный электрический самолет, одобренный Европейским агентством по безопасности полетов.

«Для начала в течение двухлетнего тестового периода будет проведена оценка потенциала самолета на электрическом двигателе», — цитируют издания заявление представителя минобороны Дании.

При этом датские СМИ отмечают, что вооруженные силы Дании сжигают ежегодно порядка 42 млн литров бензина и дизельного топлива.

Читайте ранее в этом сюжете: Доставка ракетами — Пентагон нашёл замену военно-транспортной авиации