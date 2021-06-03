Лиски, Воронежская область, , 20:43 — REGNUM Проверку по факту гибели детей при обрушении плиты в недостроенном частном доме в селе Копанище Лискинского района Воронежской области взяла на контроль прокуратура Воронежской области, сообщил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области Константин Кремнев, Лискинский межрайонный прокурор Денис Сазин. Выясняются обстоятельства случившегося», — уточнил представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июня в селе Копанище обрушилась плита недостроенного частного дома, под ней оказались трое детей. При разборе завалов спасатели извлекли троих погибших мальчиков в возрасте от семи до 12 лет.

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