Лиски, Воронежская область, 3 июня 2021, 20:43 — REGNUM Проверку по факту гибели детей при обрушении плиты в недостроенном частном доме в селе Копанище Лискинского района Воронежской области взяла на контроль прокуратура Воронежской области, сообщил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июня в селе Копанище обрушилась плита недостроенного частного дома, под ней оказались трое детей. При разборе завалов спасатели извлекли троих погибших мальчиков в возрасте от семи до 12 лет.
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