Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Президент США Джо Байден посетит Соединенное Королевство, Бельгию и Швейцарию в июне. Это станет первой зарубежной поездкой Байдена с момента вступления в должность, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Данная поездка указывает на желание США оживить трансатлантические отношения и укрепить сотрудничество с союзниками и партнерами для решения глобальных проблем, отметила Псаки.

В пресс-релизе Белого дома сообщается, что 10 июня Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, «чтобы подтвердить непреходящую силу партнерства между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семерки» пройдёт 11−13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Напомним, что «Большая семерка» — это неформальный клуб стран, которые сами считают себя наиболее развитыми на планете. В него входят: США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония. Одно время в этот клуб входила и Россия, и тогда он назывался «Большая восьмерка», но после возвращения Крыма в состав РФ нашу страну из этого клуба попросили.