Ульяновск, 3 июня 2021, 20:37 — REGNUM Председатель российского правительства Михаил Мишустин сегодня, 3 июня, в ходе рабочего визита в Ульяновскую область побывал на производственных площадках акционерных обществ «Авиастар-СП» и АэроКомпозит-Ульяновск». Премьер-министр высоко оценил авиационный потенциал региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Вместе с высоким гостем на предприятиях также побывали приволжский полпред Игорь Комаров, временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, депутат Госдумы Владислав Третьяк.
На авиазаводе «Авиастар-СП» делегация ознакомилась с производством Ил-76МД-90А на новой поточной линии сборки тяжёлых транспортных самолётов семейства Ил-76. Премьер-министр высказал мнение, что необходимо подумать о разработке программы обучения специалистов с учётом потребности отрасли.
Врио губернатора Алексей Русских подтвердил, что в регионе есть спрос на «ряд высококвалифицированных специалистов» для самолётостроительных и авиаприборостроительных предприятий.
Он выразил уверенность в том, что Ульяновская область обладает квалифицированным педагогическим составом, учебной и производственной базой для решения поставленной задачи. Отметим, что подготовка ведётся, в частности, в трёх высших учебных заведениях и авиационном колледже.
В общества «АэроКомпозит-Ульяновск» Михаил Мишустин побывал на агрегатно-сборочном производстве. Предприятие производит композитные крылья гражданских самолётов. Высокий гость поблагодарил коллектив за оперативное осваивание технологии производства композитных материалов и переход на отечественные комплектующие.
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