Ульяновск, 3 июня, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Председатель российского правительства Михаил Мишустин сегодня, 3 июня, в ходе рабочего визита в Ульяновскую область побывал на производственных площадках акционерных обществ «Авиастар-СП» и АэроКомпозит-Ульяновск». Премьер-министр высоко оценил авиационный потенциал региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Михаил Мишустин в Ульяновске

Вместе с высоким гостем на предприятиях также побывали приволжский полпред Игорь Комаров, временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, депутат Госдумы Владислав Третьяк.

На авиазаводе «Авиастар-СП» делегация ознакомилась с производством Ил-76МД-90А на новой поточной линии сборки тяжёлых транспортных самолётов семейства Ил-76. Премьер-министр высказал мнение, что необходимо подумать о разработке программы обучения специалистов с учётом потребности отрасли.

«Я абсолютно уверен, что это реализуемо, но требует времени, потому что подготовить хорошего специалиста на авиационный завод — технолога, инженера, конструктора — непростая задача», — сказал Михаил Мишустин.

Ulgov.ru Михаил Мишустин в Ульяновске

Врио губернатора Алексей Русских подтвердил, что в регионе есть спрос на «ряд высококвалифицированных специалистов» для самолётостроительных и авиаприборостроительных предприятий.

«Поручение главы Кабинета министров о четырёхлетней подготовке кадров для авиаотрасли крайне актуально не только для нашего региона, но и для всей страны», — отметил Алексей Русских.

Он выразил уверенность в том, что Ульяновская область обладает квалифицированным педагогическим составом, учебной и производственной базой для решения поставленной задачи. Отметим, что подготовка ведётся, в частности, в трёх высших учебных заведениях и авиационном колледже.

В общества «АэроКомпозит-Ульяновск» Михаил Мишустин побывал на агрегатно-сборочном производстве. Предприятие производит композитные крылья гражданских самолётов. Высокий гость поблагодарил коллектив за оперативное осваивание технологии производства композитных материалов и переход на отечественные комплектующие.

Ulgov.ru На ульяновском авиазаводе

«Нам обязательно необходимо заканчивать все соответствующие мероприятия, связанные с импортозамещением. И сделать так, чтобы на всех линейках отечественного самолёта наши люди смогли перемещаться свободно по стране», — отметил председатель российского правительства, напомнив, что данное поручение дал президент России Владимир Путин.