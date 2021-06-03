Киев, , 20:39 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявляет, что Россия с помощью «маленьких шагов» успешно побеждает, берёт под свой контроль ЕС.

Об этом он заявил на конференции 3 июня, фрагменты выступления Резникова цитируют центральные украинские СМИ.

По его словам, Россия применяет «тактику салями» — продвигается маленькими шагами там, где не получает отпора. Вице-премьер спросил представителей ЕС, почему они рассчитывают, что Россия когда-нибудь остановится.

«Что или кто ее остановит? Зачем ей вообще останавливаться, если она всегда может назначить министра европейской страны в наблюдательный совет какой-то государственной компании?» — спросил он.

Резников констатировал, что в этой ситуации ЕС держит Украину на расстоянии, мотивируя это тем, что страна «несовершенна».

ИА REGNUM напоминает, что в мае президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина обязательно будет в ЕС, поскольку украинцы — это европейцы, «по географии, духом, ценностями и стремлениями».