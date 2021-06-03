Москва, , 20:33 — REGNUM Эксперты из России и Китая обсудили перспективы договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому в июле текущего года исполняется 20 лет, и по согласованию сторон он будет продлен. Об этом 3 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая, что мероприятие прошло в Москве и Пекине в дистанционном режиме.

Формат форума — международная конференция «Китай и Россия: сотрудничество в новую эпоху»; организаторами выступили Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук. С докладами на открытии конференции выступили их руководители Игорь Иванов и Се Фучжань. Среди обсужденных тем — «Россия и Китай: пример отношений великих держав нового типа», «Приоритеты российско-китайского взаимодействия в постэпидемическую эпоху: торговля, новые технологии, финансы», «Кооперация аналитических центров: новый драйвер сотрудничества».

В материале Синьхуа отмечается, что форум продемонстрировал глубокий смысл двусторонних отношений, которые в новую эпоху стали образцом. Стороны укрепляют стратегическое партнерство, сохраняют ресурсы развития, а их взаимодействие не имеет запретных зон и ограничений.