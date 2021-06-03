Златоуст, Челябинская область, , 20:31 — REGNUM В Златоустовском городском округе Челябинской области завели уголовное дело по факту продажи и хранения немаркированной табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нелегальный товар был обнаружен в гараже одного из подозреваемых. Всего там нашли примерно три тысячи пачек от известных производителей. Предварительно, общая их стоимость превышает миллион рублей.

По подозрению силовики задержали мужчину 1976 года рождения и женщину 1996 года. Им грозит до шести лет заключения. Тем временем стражи порядка устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.