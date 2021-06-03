Москва, 3 июня 2021, 20:26 — REGNUM Министерство иностранных дел России заявило протест посольству Японии по факту нарушения японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172» границ российской экономической зоны, сообщает 3 июня пресс-служба МИД РФ.
«Японским представителям подчёркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права», — указано в сообщении МИД.
Напомним, 3 июня правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны. По мнению Токио, шхуна находилась в эксклюзивной экономической зоне Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в российской исключительной экономической зоне возле острова Сахалин была обнаружена японская рыболовецкая шхуна «Эйхо-мару 172».
Японское судно не отвечало на запросы российских пограничников и пыталось скрыться, «опасно маневрировало» и осуществило навал на сторожевой катер.
В итоге «Эйхо-мару 172» была задержана и отконвоирована в порт Корсаков.
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