Бишкек, , 20:21 — REGNUM Мэрия Бишкека не знает, когда прекратится забастовка водителей маршруток, приведшая к транспортному коллапсу в киргизской столице. Об этом заявил и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов на заседании парламента Киргизии сегодня, 3 июня.

По словам чиновника, накануне он провел переговоры с представителями фирм-перевозчиков, чьи водители бастуют уже два дня подряд.

«У них одно требование — поднять тариф на проезд до 15 сомов (13 рублей). Но вопросами, касающимися тарифов на перевозку пассажиров, занимается городской парламент. Проект о повышении тарифа сейчас у депутатов. Его должны вынести на общественное обсуждение в течение месяца», — сказал он.

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Также глава муниципалитета посетовал на то, что бастующие водители маршруток угрожают порчей имущества коллегам, которые готовы выйти на линии, и те вынуждены подчиниться их требованиям.

Отметим, что министерство транспорта Киргизии подготовило предписания на 34 автотранспортных предприятия, чьи водители устроили забастовку. Каждую из этих фирм планируют оштрафовать на 13 тысяч сомов (11,3 тысячи рублей).

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