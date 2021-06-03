Оттава, , 20:20 — REGNUM Torn Banner Studios выложила в сеть релизный трейлер многопользовательской игры Chivalry 2. Ролик был опубликован 3 июня на twitter-странице проекта.

В видео длительностью около полутора минут поклонники серии могут видеть моменты жестоких средневековых сражений. Игра выйдет 8 июня 2021 года на ПК, а также на консолях Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Разработчики также опубликовали на своём YouTube-канале версию ролика с разрешением 4K, в котором показан игровой процесс Chivalry 2, запущенной с разрешением 2160p в режиме 60 FPS (кадры в секунду).

Chivalry 2 будет представлять собой онлайн-игру в жанре hack and slash (герой сражается с множеством противников, используя холодное оружие). Разработчики позиционируют её как продолжение Chivalry: Medieval Warfare, релиз которой состоялся в октябре 2012 года.

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