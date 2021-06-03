Тамбов, , 20:18 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 3 июня, в ходе рабочей встречи с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым договорился ускорить строительств газопроводов к объектам АПК региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Часть из них будут сданы уже в этом году.

Переговоры на форуме Tambov.gov.ru

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Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны обсудили вопросы реализации программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021—2025 годы и приняли решение об ускорении сроков проектирования и строительства газопроводов к объектам агропромышленного комплекса региона.

АПК региона занимает пятую часть в структуре газопотребления в Тамбовской области. Поэтому в программу, в числе прочего, включены техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК. Это газопровод к площадке откорма общества «Тамбовский бройлер» в Токаревском районе, к убойному и мясоперерабатывающему цеху, цеху утилизации компании «Тамбовский бекон» в Тамбовском районе, к двум площадкам откорма общества «Тамбовская индейка» в Первомайском районе.

В результате переговоров с Сергеем Густовым Александру Никитину удалось достичь договоренности о более ранних сроках завершения строительства газопроводов в регионе.

«Реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области для нас очень важна. Особый акцент мы делаем не только на газификацию домовладений, объектов социального значения, но и на создание инфраструктуры, необходимой для объектов агропромышленного комплекса», — сказал Александр Никитин.

По его словам, в ходе переговоров мы договорились о том, что газопроводы к площадкам откорма «Тамбовской индейки», строительство которых планировалось ранее на 2023−2024 годы, будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. Кроме того, будет ускорена реализация других мероприятий программы.

По пятилетней программе будут газифицированы 17 населенных пунктов Тамбовской области. Планируется построить 165 км межпоселковых газопроводов, 37,3 км внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 405 домовладений, десять котельных и топочных перевести на природный газ.