Москва, , 20:47 — REGNUM Российская певица Юлианна Караулова родила ребёнка. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 3 июня.

https://www.instagram.com/p/CPqGn3fH1El/

Исполнительница раскрыла пол ребёнка — у неё родился мальчик, имя которого пока неизвестно. «Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!» — подписала фотографию Караулова.

ИА REGNUM напоминает, что Юлиана Караулова состоит в отношениях с саунд-продюсером Андреем Чёрным. Они познакомились на съёмках проекта «Фабрика звёзд 5».

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