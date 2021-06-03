Киев, 3 июня 2021, 20:26 — REGNUM Общеевропейский русскоязычный телеканал может стать эффективным инструментом защиты от «пропаганды». Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в ходе онлайн-мероприятия «Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов».
По его словам, телеканал мог бы базироваться на Украине, поскольку жители Украины прекрасно знают русский язык.
Аудитория канала — жители Донбасса и сопредельных регионов России.
Напомним, с 2014 года представители властей Украины обвиняют Россию в некой «вооружённой агрессии», игнорируя тот факт, что война в Донбассе началась по приказу из Киева, после вооружённого госпереворота в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что принятие Украины в НАТО «отпугнёт» Россию и предотвратит масштабную войну в Европе.
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