Киев, , 20:26 — REGNUM Общеевропейский русскоязычный телеканал может стать эффективным инструментом защиты от «пропаганды». Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в ходе онлайн-мероприятия «Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов».

По его словам, телеканал мог бы базироваться на Украине, поскольку жители Украины прекрасно знают русский язык.

Аудитория канала — жители Донбасса и сопредельных регионов России.

«Сначала на эти территории через пропагандистские медиа контрабандой занесли враждебную идеологию, а только потом пришли солдаты и танки. Это тот опыт, которым мы можем делиться», — сказал Резников.

Напомним, с 2014 года представители властей Украины обвиняют Россию в некой «вооружённой агрессии», игнорируя тот факт, что война в Донбассе началась по приказу из Киева, после вооружённого госпереворота в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что принятие Украины в НАТО «отпугнёт» Россию и предотвратит масштабную войну в Европе.

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