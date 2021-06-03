Милан, Италия, , 20:13 — REGNUM В рекомендациях Еврокомиссии правительству Италии содержится призыв отменить введенный весной 2020 года запрет на увольнения работников, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 3 июня.

Италия — единственная страна в ЕС, где использовалась такая норма, напомнили евробюрократы.

Вопрос должен быть решен до 1 июля 2021 года.

Против отмены запрета выступают профсоюзы: они уверены, что в первые же дни после такого решения число потерявших работу увеличится с миллиона до двух, потому что к тем, у кого кончились временные контракты, добавятся многочисленные уволенные из экономии граждане.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.