Лондон, , 20:04 — REGNUM Студия Frontier Developments выпустила второе масштабное обновление космического симулятора Elite Dangerous: Odyssey. Об этом 3 июня сообщает портал PC Gamer.

Объём второго патча составляет 3,5 гигабайт, таким образом, он «весит» немного меньше, чем первый (5 гигабайт). Разработчики опубликовали статью с примечаниями, в которой они сообщили, что исправили множество ошибок.

В частности, изменения коснулись работы искусственного интеллекта на планетарных объектах, звука, освещения, пользовательского интерфейса, косметических элементов и многого другого. Кроме того, студия исправила ошибку, из-за которой пилоты не могли прокладывать маршруты через системы с нейтронными звёздами.

Напомним, ранее глава Frontier Developments Дэвид Брабен «от всей души» извинился перед геймерами за проблемный запуск дополнения Odyssey. Его релиз состоялся 19 мая 2021 года.

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