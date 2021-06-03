Минск, 3 июня 2021, 20:14 — REGNUM Американские санкции в отношении белорусских компаний наносят ущерб жителям Белоруссии и противоречат международному праву, поэтому Минск вводит ответные меры, заявил пресс-секретаря белорусского МИД Анатолий Глаз в интервью «Спутник Беларусь».
Отвечая на вопрос, как власти Белоруссии реагируют на введённые США санкции в отношении концерна «Белнефтехим», представитель МИД ответил, что приняты меры, а именно «сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии», усложнение визовых процедур, ограничение работы специалистов США на территории Белоруссии на временной основе.
Дипломат добавил, что Минск не настроен на эскалацию и «готов продолжать контакты с Вашингтоном на принципах равноправия и взаимного уважения».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении Белоруссии США ввели по итогам президентских выборов в республике: Вашингтон не согласен с избранием Александра Лукашенко на пост президента. Санкции были введены против девяти предприятий Белоруссии.
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