Минск, , 20:14 — REGNUM Американские санкции в отношении белорусских компаний наносят ущерб жителям Белоруссии и противоречат международному праву, поэтому Минск вводит ответные меры, заявил пресс-секретаря белорусского МИД Анатолий Глаз в интервью «Спутник Беларусь».

Отвечая на вопрос, как власти Белоруссии реагируют на введённые США санкции в отношении концерна «Белнефтехим», представитель МИД ответил, что приняты меры, а именно «сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии», усложнение визовых процедур, ограничение работы специалистов США на территории Белоруссии на временной основе.

Глаз «Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Эти меры — точечные, они призваны послать чёткий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью».

Дипломат добавил, что Минск не настроен на эскалацию и «готов продолжать контакты с Вашингтоном на принципах равноправия и взаимного уважения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении Белоруссии США ввели по итогам президентских выборов в республике: Вашингтон не согласен с избранием Александра Лукашенко на пост президента. Санкции были введены против девяти предприятий Белоруссии.

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