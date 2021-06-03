Лиски, Воронежская область, , 20:03 — REGNUM Тела троих мальчиков в возрасте от семи до 12 лет извлечены из-под завалов недостроенного частного дома в Лискинском районе Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«Поисково-спасательная операция завершена. Из завалов извлечены тела трёх мальчиков возрастом от 7 до 12 лет», — сообщил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 3 июня в селе Копанище. Плита перекрытия обрушилась в недостроенном частном доме и накрыла детей, находившихся там. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться ещё дети. На месте работают следователи, выехал первый заместитель руководителя регионального управления СК и Лискинский межрайонный прокурор.

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