Осло, , 20:01 — REGNUM Посол США был вызван в Норвегию для обсуждения информации СМИ о прослушивании европейских политиков американским Агентством национальной безопасности. Об этом 3 июня сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг.

По словам Сульберг, США заверили, что прекратили шпионить за своими союзниками в 2014 году, после того как правительство Осло выступило с протестом.

«Я рада, что американцы ясно дали понять, что они изменили свою практику в 2014 году, когда речь шла о слежке за союзниками, и что они будут сотрудничать с нами и другими, чтобы понять, что произошло»,— рассказала Солберг информационному агентству NTB.

ИА REGNUM напоминает, спецслужбы Дании в 2012—2014 годах помогали Агентству нацбезопасности США следить за некоторыми политиками европейских стран. Об этом сообщиласпе газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.