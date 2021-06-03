Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM Уход от доллара в составе ФНБ — больше политический шаг, чем экономический, заявила корреспонденту преподаватель ВШЭ Мария Абрамовская, комментируя сообщение министра финансов РФ Антона Силуановао том, что Министерство финансов РФ полностью исключит доллар из структуры Фонда национального благосостояния.

Безусловно, нужно принимать во внимание то, что текущая политика помощи в Соединенных Штатах приводит к существенному росту денежной массы в обращении, и это приведет к росту инфляции, а значит — к снижению ценности доллара.

«Но доллар есть и будет сильной валютой, поэтому совсем отказываться от него экономического смысла я не вижу. Тем более в сторону наращивания доли Евро до 40%. Важна диверсификация, — говорит эксперт. — Увеличение доли золота в ФНБ позитивно работает в период финансовых кризисов, но в период восстановления и роста цена на золото начинает снижаться, то есть ситуация будет обратная».

Ранее Силуанов напомнил, что на сегодняшний день в структуре ФНД порядка 35% — вложения в доллары, однако сейчас решено выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро и в золото.