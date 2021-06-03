Тюмень, , 19:49 — REGNUM «Роснефть» и «ЮТэйр» на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по организации авиационных услуг сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба «ЮТэйр».

Соглашение направлено на расширение сотрудничества сторон в области оказания авиационно-транспортных услуг для выполнения вахтовых и грузовых перевозок в рамках проекта «Восток Ойл» и других нефтегазовых проектов «Роснефти».

Напомним, владельцами авиакомпании «ЮТэйр» являются АО «АК-Инвест» из Сургута (ХМАО) — 50,11% акций, у правительства ХМАО 38,8% акций и у Тюменской области 8,4%.

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