Лиски, Воронежская область, , 19:48 — REGNUM В Воронежской области несколько детей оказались под завалами при обвале недостроенного дачного дома, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«В 18:10 по системе 112 поступила информация о том, в недостроенном дачном доме в Лискинском м.р. с. Копанище, ул. Свободы д.29, произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей», — уточнили в МЧС.

Изначально МЧС сообщало, что под завалами может находиться до трёх детей. На разборах завала работают спасатели. По информации источника ИА REGNUM, на данный момент извлечены тела троих детей, мальчиков 12 (двое) и восьми лет. Ещё как минимум двое могут оставаться под завалами.

В Следственном управлении СКР по Воронежской области сообщили, что на место происшествия выехал первый заместитель руководителя регионального управления СК, криминалисты и следователи аппарата. Также, сообщили в прокуратуре Воронежской области, на место выехал Лискинский межрайонный прокурор.