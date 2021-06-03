Ульяновск, , 19:54 — REGNUM «Аэрокомпозит-Ульяновск» смог в кратчайшие сроки наладить производство элементов авиационных конструкций из композитных материалов. Об этом 3 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы смогли наладить за кратчайшее время изготовление новых материалов, которые по всем своим свойствам и возможностям дадут совершенно другой подход к новой машин», — заявил Мишустин.

По его словам, завод может служить образцом реализации импортозамещения. В частности, производственные мощности завода задействованы в проекте ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 в части изготовления композитного крыла воздушного судна.

Завод изготавливает силовые элементы консолей крыла лайнера: верхние и нижние панели кессона крыла, передние и задние лонжероны, верхние и нижние панели центроплана, которые изготавливаются из полимерных композиционных материалов по инфузионной технологии, разработанной специалистами АО «АэроКомпозит».

"То самое импортозамещение, о котором мы с вами говорим, это вот сегодня здесь. Это как раз результат работы наших учёных и промышленников», — подчеркнул он.

МС-21 является первым полноразмерным пассажирским среднемагистральным самолетом в Европе с крылом, изготавливаемым по инфузионной технологии. Технология позволила отечественным специалистам создавать длинномерные интегральные конструкции (панель консоли крыла 18 метров в длину).

Ранее в рамках марафона «Новое знание» Мишустин также отмечал значение передовой технологии для России.

«Мы за которое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта», — отметил премьер-министр.