Киев, , 19:50 — REGNUM 3 июня на Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса — 705 600 доз препарата AstraZeneca, сообщают украинские органы власти.

Отмечается, что вакцина получена в рамках глобальной инициативы COVAX. ЮНИСЕФ от имени COVAX закупает и поставляет на Украину вакцины от COVID-19 бесплатно. Согласно существующему плану, по конца 2021 года поставки в рамках COVAX позволят охватить прививками до 20% населения Украины — 8 млн человек.

В сообщении говорится, что эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех граждан страны, кто получил первую прививку вакциной CoviShield (индийская реплика AstraZeneca).

Уточняется, что вакцинируют медиков, силовиков, социальных работников, священнослужителей, и людей в возрасте старше 65 лет.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая министерство здравоохранения Украины официально зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе, для экстренного медицинского применения. Глава минздрава страны Виктор Ляшко пообещал, что в июне темпы вакцинации населения значительно ускорятся, поскольку ведомство будет иметь в своем распоряжении большое количество вакцины.